اليوم السابع
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تعافى 11 حالة جديدة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى الفشن ببنى سويف

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:29 م
تعافى 11 حالة جديدة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى الفشن ببنى سويف المتعافون
بنى سويف أيمن لطفى وهانى فتحى

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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف عن تعافى 11 حاله من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الفشن وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، فى بيان له اليوم الجمعة إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة  الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا فى الدفع بجهود الدولة فى مجابهة تلك الأزمة.    

من جانبه، أثنى محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفانى واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة فى أداء الواجب المهنى والوطنى.

 

 

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