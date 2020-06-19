تشميع صالة "جيم " ومصادرة أجهزتها بالشرقية لمخالفتها تعليمات الحظر

قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالشرقية ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصفط زريق بغلق وتشميع صالة العاب رياضية (جيم) بقرية كفر الجنيدى والتى تعمل بعد اوقات الحظر وتم مصادرة الأجهزة الرياضية الموجودة بداخل الصالة الرياضية المخالفة والتحفظ عليهم بمخازن المجلس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع قوات الأمن بالمرور الميدانى على كافة الانشطه التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، والمقاهي والكافيتريات، والكافيهات،والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، وكذلك المحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، والمطاعم، وكافه المنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل .