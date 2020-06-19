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تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى موريتانيا

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:03 ص
تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى موريتانيا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الخميس، تسجيل 201 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة في موريتانيا - في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية - "إنه وبعد إجراء 2329 فحصًا، تم تسجيل 201 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 2424 حالة منذ ظهور الوباء بالبلاد منتصف مارس الماضي".
وأشار إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 97 حالة، وتسجيل 123 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 550 شخصا.. بينما يتلقى 1777 مصابا العلاج في المستشفيات.


موريتانيا

وزارة الصحة الموريتانية

فيروس كورونا

كورونا فى موريتانيا

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