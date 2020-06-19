تركى آل الشيخ يكشف عن دليل إرشادات عودة الأنشطة الترفيهية فى السعودية

كتب آسر أحمد

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن دليل الإرشادات الخاص بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها قبل عودة الأنشطة الترفيهية خلال الفترة القادمة. ونشر آل الشيخ دليل الارشادات التى يجب اتباعها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ليعلن عن الإجراءات الاحترازية، وكتب: "أطلقنا اليوم في هيئة الترفيه الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية بما يضمن التباعد الاجتماعي وعدة جوانب تنظيمية ووقائية وسيعلن عن تاريخ العودة في وقت لاحق".

أطلقنا اليوم في هيئة الترفيه الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية بما يضمن التباعد الاجتماعي وعدة جوانب تنظيمية ووقائية وسيعلن عن تاريخ العودة في وقت لاحق 🇸🇦🇸🇦🔥🔥

#عودة_الأنشطة_الترفيهيةhttps://t.co/IjJ4EHbrYl pic.twitter.com/8t89KrpOvM

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 19, 2020

وتضمنت الإرشادات بروتوكولات مدن الملاهي ومراكز الترفيه وبروتوكولات إقامة الفعاليات الترفيهية، الخاصة بالزائرين، والتي شملت جانب التوعية الصحية والتباعد الجسدي، والجانب التنظيمي والإجراءات الوقائية بالتعقيم وتوفير الكمامات الطبية والمعقمات.



ارشادات عودة الانشطة الترفيهية في السعودية

وكان آل الشيخ علق على تصريحات المستشار القانونى السابق للنادى الأهلى، حيث قال: "لن أدخل في مهاترات.. خلاصة القول.. فيه قضاء مصرى عادل.. يضع النقاط على الحروف.. وفى الآخر الباب ده اتقفل تماما.. وفى انتظار رد القضاء والجهات المعنية المحترمة.. وحبى لمصر وقيادتها وشعبها المحترم لا نقاش فيه".

وكان محمد عثمان، المستشار القانونى للنادى الأهلى السابق، أكد أن مجلس إدارة القلعة الحمراء غير ملزم بإعادة تبرعات المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودى خلال الفترة الماضية، وفقا للقانون المصرى ولكن هذا الأمر جاء للحفاظ على اسم النادى ومسئوليه.