ترامب ينتقد تحذيرات فاوتشى من عودة منافسات كرة القدم الأمريكية

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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب /اليوم الجمعة/ تحذيرات كبير خبراء الإدارة الأمريكية المعنيين بالأمراض المعدية أنتوني فاوتشي من استئناف دوري كرة القدم الأمريكية بسبب تفشي جائحة /كورونا/، مؤكدا أن القائمين على اللعبة يخططون لعودة آمنة للنشاط.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة /تويتر/: "توني فاوتشي لا علاقة له بدوري كرة القدم الوطني الأمريكي"، مضيفا: "إنهم يخططون لعودة آمنة جدا وخاضعة للسيطرة".

وكان فاوتشي، الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطتي للأمراض المعدية، قد حّذر -في تصريحات إعلامية هذا الأسبوع- من عدم إمكانية إقامة منافسات دوري كرة القدم الأمريكية هذا الخريف.

وقال: "إن لم يكن اللاعبون في فقاعة بشكل أساسي، ويُعزلوا عن المجتمع ويُختبروا كل يوم تقريبا، سيكون من الصعب جدا رؤية مدى القدرة على لعب كرة القدم هذا الخريف"، حسب مجلة /بوليتيكو/ الأمريكية.