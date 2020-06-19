اليوم السابع
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ترامب ينتقد تحذيرات فاوتشى من عودة منافسات كرة القدم الأمريكية

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:02 م
ترامب ينتقد تحذيرات فاوتشى من عودة منافسات كرة القدم الأمريكية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب /اليوم الجمعة/ تحذيرات كبير خبراء الإدارة الأمريكية المعنيين بالأمراض المعدية أنتوني فاوتشي من استئناف دوري كرة القدم الأمريكية بسبب تفشي جائحة /كورونا/، مؤكدا أن القائمين على اللعبة يخططون لعودة آمنة للنشاط.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة /تويتر/: "توني فاوتشي لا علاقة له بدوري كرة القدم الوطني الأمريكي"، مضيفا: "إنهم يخططون لعودة آمنة جدا وخاضعة للسيطرة".
وكان فاوتشي، الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطتي للأمراض المعدية، قد حّذر -في تصريحات إعلامية هذا الأسبوع- من عدم إمكانية إقامة منافسات دوري كرة القدم الأمريكية هذا الخريف.

وقال: "إن لم يكن اللاعبون في فقاعة بشكل أساسي، ويُعزلوا عن المجتمع ويُختبروا كل يوم تقريبا، سيكون من الصعب جدا رؤية مدى القدرة على لعب كرة القدم هذا الخريف"، حسب مجلة /بوليتيكو/ الأمريكية.


دونالد ترامب

أمريكا

فاوتشى

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