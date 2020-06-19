تباين بورصات الخليج خلال جلسات الأسبوع.. و"السعودية" تربح 162 مليار ريال

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسي، بنسبة 0.63% رابحاً 45.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7355.66 نقطة، للأسبوع الخامس على التوالي، وربح رأس المال السوقي 162.24 مليار ريال، وصعد المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.06% رابحاً 2.09 نقطة ليغلق عند مستوى 3515.76 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.48 مليون ريال، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.17% رابحاً 50.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4345.28 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 6 مليارات درهم.

فيما تراجع مؤشرات بورصة الكويت، وذلك للمرة الأولى خلال تعاملات شهر يونيو الجاري، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.47% خاسراً 6.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.30 نقطة.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.63% رابحاً 45.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7355.66 نقطة، للأسبوع الخامس على التوالي، وربح رأس المال السوقي 162.24 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.387 تريليون ريال، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي-نمو بنسبة 5.32% رابحاً 437.5 نقطة ليغلق عند مستوى 8659.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليار سهم بقيمة 32.8 مليار ريال. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.63% رابحاً 45.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7355.66 نقطة، للأسبوع الخامس على التوالي، وربح رأس المال السوقي 162.24 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.387 تريليون ريال، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي-نمو بنسبة 5.32% رابحاً 437.5 نقطة ليغلق عند مستوى 8659.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليار سهم بقيمة 32.8 مليار ريال.

وصعد ببورصة السعودية، قطاع الطاقة بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.52%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%.



بورصة الكويت فيما تراجع مؤشرات بورصة الكويت، وذلك للمرة الأولى خلال تعاملات شهر يونيو الجاري، إذ هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.42% خاسراً 78.24 نقطة ليغلق عند مستوى 5443.52 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي خلال الأسبوع بنسبة 1.32% خاسراً 56 نقطة ليغلق عند مستوى 4186.12 نقطة، ونزل المؤشر العام بنسبة 1.4% خاسراً 70.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5020.27 نقطة، كما تراجع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 0.01% خاسراً 0.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4142.05 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 757.78 مليون سهم بقيمة 155.73 مليون دينار عبر تنفيذ 37.03 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقي 403 ملايين دينار ليغلق عند مستوى 28.602 مليار دينار.



بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.18% خاسراً 24.87 نقطة ليغلق عند مستوى 2078.38 نقطة، بعد ارتفاعات أسبوعية دامت لأربعة أسابيع متوالية، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 293.85 مليار درهم.

وهبط ببورصة دبي، قطاع الاستثمار بنسبة 7.9% بضغوط انخفاض سهم شعاع كابيتال بنسبة 3.8%، ودبي للاستثمار بنسبة 10.3%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.7% بضغوط انخفاض سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 5.6%، وإعمار للتطوير بنسبة 4.5%، وإعمار مولز بنسبة 4.4%، داماك بنسبة 1.8%، فيما صعد قطاع البنوك بنسبة 2%، بعد ارتفاع سهم دبي الإسلامي بنسبة 2.1% وسهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.2%.



بورصة أبوظبي فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.17% رابحاً 50.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4345.28 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 6 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 491.03 مليار درهم.

وصعد ببورصة أبوظبي، مدفوعة بنمو قطاع العقارات بنسبة 5.05%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 4.20%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.6%.

بورصة البحرين كما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.47% خاسراً 6.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 23.25 مليون سهم بقيمة 2.55 مليون دينار بحريني. كما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.47% خاسراً 6.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 23.25 مليون سهم بقيمة 2.55 مليون دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 0.91%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.79% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المُتحد-البحرين بنسبة 2.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.79% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.31%.



بورصة مسقط فيما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.06% رابحاً 2.09 نقطة ليغلق عند مستوى 3515.76 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.48 مليون ريال ليغلق عند مستوى 18.4 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 30.78 مليون سهم بقيمة 4.816 مليون ريال.

وتصدر سهم "المتحدة للطاقة" قائمة الأسهم الخضراء بنسبة 24.46%، ثم سهم " كلية مجان" بنسبة 12.99%، ثم سهم "بنك العز الإسلامي" بنسبة 8.62%، فيما تصدر سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" القائمة الحمراء بنسبة 9.8%، ثم سهم "الوطنية العُمانية للهندسة" بنسبة 7.41%، ثم سهم "شل العُمانية للتسويق" بنسبة 4.55%.