بيطرى المنوفية: تحصين 227 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية عن تحصين 227 ألف و 755 رأس من الأبقار والاغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع منذ إنطلاق الحملة بنسبة تنفيذ 60,80 % من الأعداد المستهدفة بالحملة، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والتى انطلقت يوم السبت الموافق 18 إبريل الماضى.

كما شدد على ضرورة إتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ،وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالحفاظ على الثروة الحيوانية والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والتوعية والإرشاد بخطورة المرض وإزالة أى معوقات تعوق عمل الحملات التى تجوب كافة مراكز ومدن المحافظة .

وأوضح عوض أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة بالمرض وتقليل الخسائر، مشيراً إلى أنه يتم الفحص الظاهرى للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين وتشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق .

ووجه محافظ المنوفية المواطنين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.