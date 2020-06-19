بيرو تفرج عن 1500 سجين لتخفيف انتشار عدوى كورونا بعد إصابة 300 سجينة

كتبت فاطمة شوقى

أفرجت بيرو عن 1500 سجين من السجون بعد إصابة 300 سجينة فى أحد سجون النساء فى البلد ، وذلك لتخفيف انتشار عدوى كورونا، وذلك بين مجموعة تضم 450 سجينة خضعن للاختبار وهو ما يعنى أن 7 من كل 10 سجينات مصابة بالفيروس، وفقا للمعهد الوطنى للسجون فى بيرو، وقال وزير العدل فيرناندو كاستانيدا فى بيان إنه تم الافراج عن 1502 شخصا من مختلف السجون، ومن بين الـ310 سجينة التي تأكد إصابتهن، كان هناك 303 منهن بدون أعراض الوباء و7 أخريات تعانين من أعراض طفيفة، ولذا تم عزلهن في مكان ومساحة خاصة لتلقي العلاج وفقا للبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

وتقع بقية السجينات تحت الملاحظة الطبية للفريق الطبي لسجن (سانتا مونيكا)، الذي يقع جنوبي العاصمة البيروانية التي تعد بؤرة تفشي الوباء بعد تسجيلها لحوالي 60% من إجمالي عدد المصابين في البلد البالغ عددهم 230 ألف حالة.

وأكد المعهد الوطني للسجون أنه سيجري المزيد من الاختبارات في السجون النسائية الأخرى مثل (تشوريوس) و(بيرخين دي فاتيما).

وتتفوق بيرو على إيطاليا فى عدد المصابين بفيروس كورونا، وأصبح لديها 240908 حالة وتجاوزت إيطاليا التى لديها 237.828 إصابة، وتم تصنيفها السابع على مستوى العالم مع أكثر الاصابات والثانية فى امريكا الجنوبية.

وعلى الرغم من أن عدد المصابين بالفيروس في البيرو هو نفسه تقريباً عددهم في إيطاليا، إلا أن عدد الوفيات في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية هو أقل بكثير من عددها في الدولة الأوروبية.