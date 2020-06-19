بعد حكم الإعدام والمؤبد.. معلومات جديدة فى "محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية"

كتب إيهاب المهندس

سطرت جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، كلمة النهاية في محاكمة 11 متهما بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، بعد حكم الإعدام لـ 3 متهمين والمؤبد لـ 8 آخرين، وأدلى صاحب المعرض الذى باع السيارة المستخدمة فى التفجير بالعديد من المعلومات الهامة منها": -

1 ـ صاحب معرض السيارات الواقع بمنطقة ميامى بالإسكندرية أكد أن المتهم "باسم جاد" اشترى منه السيارة المستخدمة فى الجريمة.

2 ـ الشاهد قال أن المتهم أخبره أنه واسطة خير ويريد شراء السيارة لسيدة تدعى "أسماء"، من محافظة المنوفية وطلب تحرير توكيل السيارة بأسمها.

3 ـ الشاهد اكد أنه توجه مع المتهم إلى الشهر العقارى بالمعمورة لتحرير توكيل للسيارة، وأن شكوكه زادت بعد عدم تأكده من عدم وجود أوراق باسم السيدة التى سيشترى باسمها السيارة.

4 ـ الشاهد بعد شكه فى المتهم قام بتصوير المتهم دون علمه.

5 ـ الشاهد أكد حصوله على 75 ألف جنيه كمقابل للسيارة.

6 ـ الشاهد تعرف على المتهم داخل القفص.

ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير، تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد، قيامهما بقتل فردى شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة

كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان.