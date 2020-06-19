بعد ارتفاع إصابات كورونا.. حاكم كاليفورنيا يأمر بارتداء الكمامات بالأماكن العامة

كتب محمد سعودي

أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، جافن نيوسوم (Gavin Newsom)، قرارا رسميا يأمر فيه سكان الولاية الأمريكية التى يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 40 مليون نسمة، بارتداء كمامات الوجه والأقنعة في معظم الأماكن العامة، وفقا لما ذكره موقع "لوس انجلوس تايمز".

يأتي ذلك بعدما رأت السلطات في ولاية كاليفورنيا ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يقول جافن نيوسوم حاكم الولاية في بيان له صدر مؤخرا: "ببساطة، نرى الكثير من الأشخاص بوجوه مكشوفة، ما يعرض التقدم الحقيقي الذي أحرزناه في مكافحة المرض للخطر".

ومن المقرر أن يطبق قرار حاكم ولاية كاليفورنيا بارتداء كمامات الوجه والأقنعة على جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، حيث لا يمكن للسكان الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعى المناسبة.

وفى وقت سابق، أعادت كاليفورنيا افتتاح الصالات الرياضية للمواطنين مع منصات تدريب فردية للعملاء للحفاظ على المسافة الاجتماعية أثناء أداء التمارين الرياضية، وأفادت محطة KTLA الإخبارية أنه باستخدام ستائر البانيو، وقال مالك بيت سابسن للمنافذ: "لقد كان الأمر صعبًا حقا، لم نكن متأكدين مما إذا كنا سنكون قادرين على إعادة فتح أبوابنا مرة أخرى.. ولكن نظرًا لأننا الآن قد توصلنا إلى هذا الحل ، فإنه أصبح أكثر بأسعار معقولة، والآن يمكننا إعادة فتح نسخة احتياطية أكثر أمانًا وصحة لعملائنا"، وقالت سابسين: "إن ستائر الحمام كانت بديلاً أرخص من فواصل زجاج شبكى، مما يسمح لها ببناء قرون بعرض ستة أقدام، لكل منها دمبلز ومعدات أخرى خاصة به"، حسبما ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية.