اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 06:42 م
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بريطانيا وفرنسا وألمانيا لن تدعم إعادة فرض عقوبات ضد إيران

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:00 م
بريطانيا وفرنسا وألمانيا لن تدعم إعادة فرض عقوبات ضد إيران ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
باريس (رويترز)

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قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، إنها لن تدعم جهود الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

 

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث فى بيان مشترك بعد اجتماعهم فى برلين لمناقشة الملف الإيراني، "نعتقد اعتقادا راسخا أن أى محاولة أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، ستكون لها عواقب سلبية خطيرة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

 

وأضاف البيان "لن نؤيد قرارا مثل هذا، والذى سيكون غير متوافق مع جهودنا الحالية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي)".

 

 


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