اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 12:38 م
خالد صلاح
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برنامج الغذاء العالمي بحاجة لتمويل عاجل ويحذر من توقف مساعداته الإنسانية

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:09 م
برنامج الغذاء العالمي بحاجة لتمويل عاجل ويحذر من توقف مساعداته الإنسانية برنامج الغذاء العالمى
أ ش أ

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 حذر برنامج الغذاء العالمي من أنه لن يكون أمامه خيار سوى إيقاف معظم أسطوله الجوى الإنساني، والذي يقدم خدمات الشحن لدعم المجتمع الإنسانى وكذلك نقل العاملين الإنسانيين، وذلك ما لم يقدم المانحون التمويل اللازم بنهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.
 
وقالت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بيرس - في مؤتمر صحفى اليوم /الجمعة/ بجنيف - "إن ميزانية الخدمات المشتركة البالغة 965 مليون دولار واللازمة للحفاظ على الخدمة الجوية حتى نهاية العام لم يمول منها حتى الآن سوى 14% فقط، موضحة أن المطلوب هو 787 مليون دولار وبشكل عاجل لدعم العمليات الإنسانية لنقل البضائع والركاب حتى نهاية العام".
 
 
وأكدت أنه ومع عدم ظهور أية علامات على انحسار وباء فيروس كورونا المستجد، فإنه من المهم ألا تتوقف الاستجابة الآن عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها، موضحة أن الشبكة تتكون من محاور استجابة إنسانية عالمية في قوانجتشو (الصين)، ولييج (بلجيكا)، ودبى (الإمارات) بالقرب من مكان تصنيع الإمدادات ومحاور إقليمية في إثيوبيا وغانا وجنوب إفريقيا وماليزيا وبنما ودبى، وحيث يمكن من هناك نقل عمال الإغاثة والبضائع الإنسانية، بما في ذلك الأدوية وأجهزة التنفس ومعدات الوقاية الشخصية، إلى الوجهات النهائية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.. منوهة بأنه يتم توفير نقل البضائع بين المحاور العالمية والإقليمية مجانا للمستخدمين.
 
 
وحذرت من أن الخدمات المشتركة التي يقدمها برنامج الأغذية العالمى حيوية لتمكين الاستجابة الإنسانية لأكثر السكان ضعفا في البلدان الهشة والفقيرة، وبدون الدعم اللوجستى الذى توفره هذه الخدمات المشتركة فإن عمليات المساعدة العالمية ستتعرض لخطر شديد، حيث لن تتلقى المستشفيات في البلدان النامية الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها، كما لن تتلقى المراكز الصحية، التي تخدم النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من نقص التغذية، منتجات غذائية منقذة للحياة للوقاية من سوء التغذية وعلاجه.
 
 
وبينت أن البرنامج، ومن خلال تلك الخدمات الجوية، قام حتى الآن بنحو 375 رحلة ركاب وشحن جوى إلى وجهات فى جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، كما تم نقل أكثر من 2500 مستجيب من أكثر من 80 منظمة، فضلا عن دعم 45 منظمة بالشحن الجوى، لافتة إلى أن هناك من البضائع التى تنتظر النقل خلال الأسابيع القادمة ما يكفى لملئ 120 طائرة جامبو.. مشيرة إلى أن المنظمة تتوقع إضافة 10 وجهات أخرى خلال الأسبوع المقبل، لنقل الشحنات والمستجيبين الإنسانيين.
 

 


برنامج الغذاء العالمى

الغذاء العالمى

المساعدات

مساعدات انسانيه

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