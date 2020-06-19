باحث سياسى فرنسى: ما حدث من تركيا تجاه السفن الفرنسية غير مقبول

كتب أحمد علوى

فى ظل الأزمة الناشئة بين فرنسا وتركيا، على أثر اعتراض تركيا سفينة فرنسية فى البحر المتوسط، قال الباحث الفرنسى ديدييه مليار، لا ينبغي الاستهانة بالحادث الذى جرى بين السفن الفرنسية والتركية​​، فمرة أخرى، يتصاعد التوتر بين باريس وأنقرة، فأثناء سعيها للتعرف على سفينة شحن يشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا، تعرضت سفينة فرنسية لثلاث "إضاءات للرادار" من سفينة تركية ، لكنها حليف لحلف شمال الأطلسي.

ووصفت فرنسا هذا السلوك بـ"العدواني للغاية" من جانب تركيا، حيث ان البلدين أعضاء في حلف الناتو ، وهو ما ترتب عليه دعوة فرنسا للحلف للتحقيق مع تركيا في التعديات التي ترتكبها.

وقال الباحث الفرنسى" هذه القضية في نظرنا خطيرة للغاية. لا يمكننا أن نقبل أن يتصرف حليف لنا بهذا الشكل، ضد سفينة تابعة الناتو وتقود مهمة تحت قيادة الناتو" .

وكانت وزارة الجيوش الفرنسية قد اوضحت أن السفينة الفرنسية تعرضت لثلاث "ومضات لإشعاعات رادار" من أحد الزوارق التركية التي تؤمن حماية سفينة الشحن.

يذكر أن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي استنكرت سلوك تركيا مرتين خلال يومين من اجتماعات يعقدها وزراء دفاع دول الحلف. وأشارت إلى أنها حظيت بدعم ثماني دول لفتح التحقيق.

من جانبها، نفت تركيا الخميس "ادعاءات باريس" القائلة بأن سفينة فرنسية تعرضت لمناورة "عدوانية" من جانب فرقاطات تركية في المتوسط معتبرا أنه "لا أساس لها".

وقال مسؤول تركي كبير إنه "من الواضح أن هذه الاتهامات لا أساس لها" مؤكدا أن السفينة الفرنسية المعنية قامت "بمناورة سريعة وخطيرة".