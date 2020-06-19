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انتهاء قمة الاتحاد الأوروبى دون نتيجة واتفاق لعقد اجتماع آخر منتصف يوليو

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:38 م
انتهاء قمة الاتحاد الأوروبى دون نتيجة واتفاق لعقد اجتماع آخر منتصف يوليو قمة الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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انتهت قمة الاتحاد الأوربى التي عقدت عبر الفيديو دون نتيجة، بعد حوالي أربع ساعات ، عبر فيها قادة الدول الأعضاء الـ 27 عن آرائهم حول الإطار المالي المتعدد السنوات للمفوضية وخطة إعادة التأهيل.
 
ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع المقبل في منتصف يوليو بحضور فعلى وليس عبر الفيديو.
 
وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل بعد المحادثات إن قمة جديدة ستعقد في منتصف يوليو في بروكسل: "نحن ندخل مرحلة جديدة: مرحلة المفاوضات"  وأكد تشارلز ميشيل أنه "ملتزم ببدء مفاوضات حقيقية".
 
وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاجارد ، لقادة الاتحاد الأوروبي بأن اقتصادهم في "تدهور كبير"  ودعت  الكتلة إلى التحرك للتعافي ، وفقا لمصادر دبلوماسية.
 
 
وقالت لاجارد إن اقتصاد منطقة اليورو يتجه إلى "تراجع حاد" بنحو 13% في الربع الثاني ، وأكد مجددًا توقعات البنك بانخفاض 8.7% في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وانتعاش 5.2% في 2021.
 
وقالت أيضًا إن التأثير الكامل لأسوأ تباطؤ اقتصادي في الاتحاد الأوروبي لم ينعكس بعد في سوق العمل ، وأن البطالة في منطقة اليورو يمكن أن تصل إلى 10%.
 
وأضافت مصادر إن لاجارد دعت أيضا الزعماء إلى الاتفاق بسرعة على خطة الانتعاش قائلة إن الأسواق المالية كانت هادئة نسبيا حيث توقعت أن يتم تنشيط الكتلة الأوروبية لإظهار أن الاتحاد الأوروبي "عاد إلى العمل".
 

الاتحاد الأوروبى

قمة الميزانية

البنك الأوروبى

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