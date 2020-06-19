اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 07:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن يطالب إيران مجددا بالكف عن دعم مليشيا الحوثى بالسلاح

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:50 م
اليمن يطالب إيران مجددا بالكف عن دعم مليشيا الحوثى بالسلاح الحوثيين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب اليمن، إيران مجددا، بالكف عن دعم مليشيا الحوثى بالسلاح وتهديد دول الجوار ما يسهم فى زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال مشاركة اليمن فى اجتماعات مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى دورة (يونيو 2020) المنعقدة افتراضياً فى العاصمة النمساوية فيينا بوفد ترأسه سفير اليمن لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الوكالة هيثم شجاع الدين.


وألقى المندوب اليمنى رئيس المجموعة العربية لهذه الفترة، بيانات المجموعة العربية فى عدد من البنود الهامة، وهى تعزيز أنشطة الوكالة فى مجال التعاون التقني، وبند دور الوكالة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، كما ألقى بياناً باسم المجموعة العربية حول مسألتى القدرات النووية الإسرائيلية، ومؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقى أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.


وأشار إلى ما جاء فى تقرير مدير عام الوكالة بشأن استمرار إيران فى انتهاكها لخطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231 لعام 2015، داعيا إيران إلى وقف تلك الخطوات التصعيدية وتخفيف حدة التوتر والتعاون الكامل مع جميع طلبات الوكالة.


وأعرب عن عميق القلق من عدم تجاوب إيران مع طلبات الوكالة ورفضها الدخول فى مناقشات موضوعية مع الوكالة وعدم إتاحتها الوصول إلى موقعين بغرض أخذ عينات بيئية؛ للتأكد من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة فى هذين الموقعين.


وأشاد بمشروع القرار الذى قدمته بريطانيا وألمانيا وفرنسا، والذى يطالب إيران بتلبية طلبات الوكالة دون مزيد من التأخير والسماح لها بمعاينة الموقعين المراد تفتيشهما.


الحوثيين

إيران

اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة