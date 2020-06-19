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النيابة تطلب تحريات المباحث حول إصابة شاب بحادث تصادم فى المرج

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:42 م
النيابة تطلب تحريات المباحث حول إصابة شاب بحادث تصادم فى المرج حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية، فى واقعة إصابة شاب بحادث تصادم مرورى، وذلك أثناء عبوره الطريق أعلى كوبرى الدائرى، فى دائرة قسم شرطة المرج.

وتوقفت حركة المرور، ظهر أمس أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم المرج، وذلك بعد إصابة شاب خلال عبوره نهر الطريق فى حادث حادث تصادم، نقل على أثره إلى المستشى لتلقى العلاج، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، مع عدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين.

كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.


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