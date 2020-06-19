اليوم السابع
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النمسا تسمح بدخول مواطنى 32 دولة بدون اختبارات صحية

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:08 م
النمسا تسمح بدخول مواطنى 32 دولة بدون اختبارات صحية النمسا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الجمعة أنه تم بدء تنفيذ قرار السماح بالدخول الى النمسا لمواطنى 32 دولة بدون تدابير صحية.

وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية أنه يمكن لأشخاص من 32 دولة القدوم إلى النمسا دون الحاجة إلى إجراء اختبار كورونا أو بدء الحجر الصحى المنزلى لمدة 14 يومًا.
وأشار البيان إلى أن تخفيف قيود السفر إلى النمسا ينطبق على دول منها بلجيكا وبلغاريا والدنمارك وألمانيا وإستونيا و فنلندا و فرنسا و اليونان وأيرلندا وآيسلندا وإيطاليا وكرواتيا واسبانيا والمجر والتشيك والفاتيكان وعدة دول أخرى .


ولفت إلى أنه على مواطنى الدول الـ32 عند دخول النمسا إثبات أنهم لم يزورا أى دول أخرى خاصة المصنفة خطيرة فى انتشار وباء كورونا وذلك خلال مدة الـ 14 يومًا الماضية قبل عبور الحدود، كما سوف يتم استبعاد الأشخاص الذين يأتون للاستفادة من الخدمات الطبية الأساسية فى البلاد من غير حاملى الجنسية النمساوية ومن غير الحاصلين على التأمين الصحى الإجبارى فى النمسا ومن غير من صدر لهم قرار علاجى عن مستشفى نمساوى لأسباب طبية خاصة.

 

 


النمسا

كورونا

حظر السفر

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