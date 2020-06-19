اليوم السابع
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النقل: دخول برج جزيرة شندويل الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:50 ص
النقل: دخول برج جزيرة شندويل الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد برج إشارات جزيرة شندويل
كتب رضا حبيشى

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أعلن وزير النقل الفريق مهندس  كامل الوزير دخول برج جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك  ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد اسيوط /نجع حمادي بطول 180 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)  والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة  4 SILL .

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من "17 برج رئيسي و 3 برج ثانوي و 68 مزلقان" وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 40.5 % حيث تقوم الشركة بأعمال الانشاءات والتركيبات لعدد 14 برج علي التوازي بمراحل متفاوته و يعد برج جزيرة شندويل بسوهاج هو اول برج رئيسى يتم دخوله فى الخدمة، لافتا إلى أن برج جزيرة شندويل بسوهاج يتحكم فى 27 سيمافور ضوئى و1مزلقان يعمل أتوماتيكيا و19 موتور تحويلة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط اسيوط / نجع حمادى يهدف إلى استبدال النظام الحالى "الميكانيكى/الكهربي القديم" بآخر إلكترونى حديث مما يؤدي الي تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات.

ولفت الوزير الى أن النظام الجديد يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة لافتا الى أن خطة وزارة النقل تهدف الي  تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول إجمالى يصل إلى حوالى 1900 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 46.7 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

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