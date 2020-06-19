اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 07:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب يسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يصل إلى 9074

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:00 ص
المغرب يسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يصل إلى 9074 المغرب - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 9074 حالة.

وذكرت الوزارة، أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب)، بلغ 479873 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى المملكة.

وكشفت المعطيات الرسمية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 213 حالة، بينما تم التأكد من 48 حالة شفاء إضافية ليزيد إجمالي حالات التعافي إلى 8041 حالة.

ودعت وزارة الصحة، المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

 

المغرب

كورونا

كورونا فى المغرب

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

لأول مرة.. عرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثمانى بمتحف الغردقة

لأول مرة.. عرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثمانى بمتحف الغردقة

فيديو وصور.. حكاية أسراب الخفافيش بمنزل الخانكة المهجور × 10 معلومات

فيديو وصور.. حكاية أسراب الخفافيش بمنزل الخانكة المهجور × 10 معلومات

دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة