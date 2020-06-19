المغرب يسجل 539 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

كتب: أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 539 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 9613 حالة في المغرب.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 496023 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت وزارة الصحة المغربية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 213 حالة، بينما تم التأكد من 76 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8117.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.