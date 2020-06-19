المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجتمع مع المجلس الأوروبى عبر تقنية الفيديو

كتب خالد إبراهيم

نشرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، صورة أثناء اجتماعها عبر تقنية الفيديو مع المجلس الأوروبى اليوم في المستشارية الاتحادية، وعلق الحساب على الصورة قائلا، "المستشارة ميركل خلال مؤتمر بالفيديو مع المجلس الأوروبي اليوم في المستشارية الاتحادية. من بين أمور أخرى ، كان النقاش يتعلق بصندوق إعادة الإعمار الأوروبي بعد جائحة كورونا"



اثناء الاجتماع بالفيديو

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صرحت أمس، بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا "أكثر عالمية" وأن يتحدث بصوت واحد مع الصين لتمثيل قيمه، وقالت ميركل - في كلمة أمام البرلمان، حددت فيها أهداف رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي - : "العواقب العالمية الخطيرة لجائحة فيروس كورونا تستدعي أن تتحمل أوروبا المزيد من المسؤولية العالمية"، مضيفة أن الوباء كشف مدى هشاشة المشروع الأوروبي، مشيرة إلى أن أولى ردود الفعل، في ألمانيا أيضا، كانت وطنية في معظمها وليست أوروبية بالكامل، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

ودعت ميركل لمنع وقوع انقسام وإضعاف للسوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، بسبب وباء كورونا، محذرة من أن هذا هو ما يريده بأوروبا الموحدة أعداؤها.