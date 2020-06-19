المدن الجديدة تستعد لامتحانات الثانوية العامة بحملات تعقيم للمدارس

كتب أحمد حسن

أكد المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بأنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لشن حملات تطهير وتعقيم تحت إشراف إدارة شئون البيئة بالجهاز، حيث استهدفت الحملات المدارس التى من المقرر إجراء إمتحانات الثانوية العامه بها للوقاية من فيروس كورونا.

وذكر المهندس مصطفى فهمى، أن أعمال التعقيم والتطهير تم تنفيذها بعدد (5) مدارس وإجمالي لجان فرعية بعدد 110 لجان، وشمل التطهير والتعقيم جميع اللجان ودورات المياه والسلالم وغرف العزل الطبي.

وشدد المهندس مصطفى فهمي على إستمرار الحملات طوال فترة الامتحانات حرصاً على سلامه الطلاب والمدرسين، والعاملين.

وفى سياق متصل، أضاف المهندس اشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم تنفيذ حملات تطهير وتعقيم استهدفت المدارس التى من المقرر إجراء إمتحانات الثانوية العامة بها، فى ضوء الجهود المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه تم تنفيذ الحملات بمعرفة إدارتي البيئة والتنمية وشركات خدمات النظافة، وبالتعاون مع مجلس امناء المدينة، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم،

وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن، إلى استمرار الحملات طوال فترة الإمتحانات حرصاً على السلامة العامة للطلاب والمراقبين والعاملين بمنظومة الامتحانات.

كان مجلس إدارة هيئه المجتمعات العمرانيه، قد وافق على تم تخصيص قطعه الأرض رقم (43) بمنطقة الخدمات المطلة على طريق السويس بالحي المتميز 2، بنشاط تجاري – اداري، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمركز الحى الاول بإمتداد المدينة، بنشاط عمرانى متكامل، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة ارض بمنطقة غرب حورس، بنشاط طبى، وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة الارض رقم (15) بمنطقة سكن مصر، بنشاط تجارى، وفى مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعة الأرض رقم (181) بالمجاورة الخامسة، بنشاط حضانة، وقطعتي الأرض رقمي (160، 161) بمركز خدمات المجاورة الرابعة، بنشاط تجاري إداري، وقطعة الأرض رقم (164) بالمجاورة الثالثة - مركز خدمات الحى الأول، بنشاط مول تجارى.