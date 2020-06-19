المجلس العالمى للسفر والسياحة يحث الدول على إلغاء الحجر الصحى للمسافرين

كتبت آمال رسلان

حث المجلس العالمى للسفر والسياحة، الدول التي لديها إجراءات الحجر الصحي، على إعادة النظر وتحديد جدول زمني واضح لإزالتها، لتوفير قدر أكبر من المرونة للسفر والسياحة وتحسين الاقتصاد.

وقالت جلوريا جيفارا، رئيسة WTTC :"نرحب بإعادة فتح الحدود وتخفيف قيود السفر في جميع أنحاء أوروبا"، وأثنت على توصية المفوضية الأوروبية (EC) إلى الدول الأعضاء في شنجن برفع جميع ضوابط الحدود الداخلية منذ 15 يونيو والمسافرين الدوليين من 1 يوليو ، وكذلك مؤخرًا أعلن الموقع الإلكتروني إعادة فتح الاتحاد الأوروبي لمساعدة المسافرين على التخطيط لقضاء عطلاتهم الأوروبية.

وأضافت :"ستساعد هذه الخطوة المهمة في تشجيع المصطافين على بدء السفر مرة أخرى ، وتوفير دفعة حيوية لقطاع السفر والسياحة ، وبدء الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي تشتد الحاجة إليه.

وحثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتباع توصية المفوضية الأوروبية وتنسيق الجهود لاستعادة منطقة شنجن العاملة في أقرب وقت ممكن.

وقالت "نحن متشجعون لرؤية إسبانيا وألمانيا تعملان معًا على خطة تجريبية سياحية جديدة"، لافته إلى جزيرة البليار في مايوركا التى بدأت ترحب بزوارها الأوائل في ثلاثة أشهر، وشهدت المبادرة الجديدة وصول جميع الركاب والمصطافين من ألمانيا إلى اختبارات درجة الحرارة عند الوصول.

وأكدت أن هذه الخطوة التاريخية التي قامت بها شركتا الوزن الثقيلتان الأوروبيتان هي خطوة مهمة نحو الانتعاش ، ومن المهم أن تنفذ دول أخرى تدابير مماثلة من شأنها أن تبدأ قطاع السفر والسياحة وتنقذ ملايين سبل العيش التي تعتمد عليه.

وخلال عام 2019 ، كانت شركة السفر والسياحة مسؤولة عن 22.6 مليون وظيفة ، أو 11.2٪ من إجمالي القوى العاملة في الاتحاد الأوروبي. كما ولّد أيضًا 1.39 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي ، أو 9.5٪ لاقتصاد الاتحاد الأوروبي ، حيث نما بنسبة 2.3٪ عن العام السابق.