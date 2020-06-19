"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

قال وليد عبد الله، وكيل وزارة المالية ومدير مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، إن الفترة الماضية كانت تستهدف الوزارة تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنه لولا جائحة فيروس "كورونا"، لكان حدث جني لآثار التنمية الاقتصادية.
وأضاف "عبد الله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس، أنه وفقًا لمبادرة رئيس الجمهورية هناك اعتمادات مدرجة في موازنة 2019-2020، لتحسين أوضاع الصحة.
ولفت وكيل وزارة المالية، إلى أن هناك 160 مليار جنيه تم توفير فى الموازنة الجديدة لمواجهة أي طوارئ، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 60 مليار جنيه من الـ100، التي خصصها رئيس الجمهورية لمواجهة جائحة "كورونا".
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