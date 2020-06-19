"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

كتب محمد شرقاوى

قال وليد عبد الله، وكيل وزارة المالية ومدير مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، إن الفترة الماضية كانت تستهدف الوزارة تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنه لولا جائحة فيروس "كورونا"، لكان حدث جني لآثار التنمية الاقتصادية.

وأضاف "عبد الله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس، أنه وفقًا لمبادرة رئيس الجمهورية هناك اعتمادات مدرجة في موازنة 2019-2020، لتحسين أوضاع الصحة.

ولفت وكيل وزارة المالية، إلى أن هناك 160 مليار جنيه تم توفير فى الموازنة الجديدة لمواجهة أي طوارئ، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 60 مليار جنيه من الـ100، التي خصصها رئيس الجمهورية لمواجهة جائحة "كورونا".