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الكويت: ‏عودة العمل فى جميع دوائر الجنايات والجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:23 م
الكويت: ‏عودة العمل فى جميع دوائر الجنايات والجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية رئيس المكمة الكلية بالكويت المستشار عادل بورسلى
إيمان حنا

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أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار الدكتور عادل بورسلي قرارا بعودة العمل في جميع دوائر الجنايات والجنح المستأنفة في المحكمة الكلية اعتباراً من بعد غد الأحد، وفق الراى الكويتية، ويأتى هذا بالتزامن مع عدة قرارات أصدرها مجلس الوزراء الكويتي منها تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في البلاد، لتكون ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.


وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم - في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد لبحث تقارير الجهات بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) - إن مجلس الوزراء الكويتي، قرر الاستمرار في العمل بالمرحلة الأولى من المراحل الخمس الخاصة بالعودة الى الحياة الطبيعية في الكويت، لحين تحقيق المعدلات والنتائج التي تسمح للانتقال الى المرحلة الثانية من خطة العودة، على أن تقوم وزارة الصحة الكويتية، باعادة تقييم المعدلات والنتائج والمؤشرات الطبية، وموافاة مجلس الوزراء بتقريرها في هذا الشأن.

وأضاف المزرم أنه تقرر أيضا إلغاء العزل التام المفروض على مناطق حولي، وميدان حولي، والنقرة، والقطع المعزولة بخيطان؛ وذلك بعد تراجع نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بها، مع استمرار عزل كل من الفروانية، وجليب الشيوخ والمهبولة.

 

الكويت

عودة الموظفين للعمل

كورونا

العودة للحياة فى الكويت

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