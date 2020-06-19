الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس روموالدو.. تعرف على سيرته

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بعيد القديس روموالدو ويروي الأب وليم عبد المسيح الفرنسسكانى سيرته في النقاط التالية:
- ولد عام 952 في مدينة رافينا في ايطاليا من عائلة نبيلة، في حداثته عاش حياة طائشة، إلا أنه صدم بسبب أحداث عنف دموي جرت بين أفراد عائلته.
- عاد إلى الله واعتنق الحياة النسكية، وظل يتجول سنوات عديدة في بقاع إيطاليا، يبحث عن العزلة ويبني اديرة صغيرة.
- اجتهد في إصلاح الحياة الرهبانية التى دب فيها الإهمال والتهاون في ذلك العصر
- أسس دير "كاملدلي" وساهم في نشر هذه الرهبنة التى جاءت كحركة إصلاحية لرهبنة البندكتيين.
- سعى إلى بلوغ الكمال عن طريق ممارسة الفضيلة والصلاة والصوم.
- توفي يوم 19 يونيه عام 1027
- ذاعت شهرة قداسته فأعلن قديساً سنه 1032 بعد خمس سنوات من وفاته .
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