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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس روموالدو.. تعرف على سيرته

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:15 م
الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس روموالدو.. تعرف على سيرته
كتبت سارة علام

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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بعيد القديس روموالدو ويروي الأب وليم عبد المسيح الفرنسسكانى سيرته في النقاط التالية:

  • ولد عام 952 في مدينة رافينا في ايطاليا من عائلة نبيلة، في حداثته عاش حياة طائشة، إلا أنه صدم بسبب أحداث عنف دموي جرت بين أفراد عائلته.
  •  عاد إلى الله واعتنق الحياة النسكية، وظل يتجول سنوات عديدة في بقاع إيطاليا، يبحث عن العزلة ويبني اديرة صغيرة. 
  • اجتهد في إصلاح الحياة الرهبانية التى دب فيها الإهمال والتهاون في ذلك العصر
  • أسس دير "كاملدلي" وساهم في نشر هذه الرهبنة التى جاءت كحركة إصلاحية لرهبنة البندكتيين.
  • سعى إلى بلوغ الكمال عن طريق ممارسة الفضيلة والصلاة والصوم. 
  • توفي يوم 19 يونيه عام 1027
  •  ذاعت شهرة قداسته فأعلن قديساً سنه 1032 بعد خمس سنوات من وفاته .

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