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الكاثوليكية تحتفل بعيد الملاك ميخائيل.. وتؤكد: لدينا 6 كنائس تحمل اسمه

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:14 م
الكاثوليكية تحتفل بعيد الملاك ميخائيل.. وتؤكد: لدينا 6 كنائس تحمل اسمه الملاك ميخائيل
كتبت سارة علام

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تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم الجمعة ، بتذكار عيد الملاك ميخائيل رئيس جند الرب، حيث يحمل اسم رئيس الملائكة ميخائيل ست كنائس موزعة على الايبارشيات السبعة فى الكنيسة القبطية الكاثوليكية هى:" رئيس الملائكة ميخائيل بحدائق القبة فى القاهرة بالايبارشية البطريريكية ، الملاك ميخائيل بالهريف بابو قرقاص بايبارشية المنيا ، الملاك ميخائيل ببنى شقير بمنفلوط بايبارشية اسيوط ، رئيس الملائكة ميخائيل بنجع الصياغ بايبارشية الأقصر ، رئيس الملائكة بالريانية فى ارمنت بايبارشية الاقصر ايضاً ، وأخيراً الملاك ميخائيل بالعاشر من رمضان بايبارشية الاسماعيلية".

عن الملاك ميخائيل رئيس الملائكة ، يذكر مثلث الرحمات الانبا الكسندروس اسكندر مطران اسيوط ( 1947 – 1964 ) فى كتابه الخالد ” كنز المسيحى .. صلوات الكنيسة القبطية ” ويقول : الملاك ميخائيل هو رئيس الملائكة واسمه يدل على غيرته وسمو محبته وعلو قداسته انه لدى تمرد لوسيفيروس فى ملكوت السماوات صاح ” م ك تل ” أى من مثل الله وانقض على ابليس وملائكته ، وطرحهم فى هاوية الجحيم . اعتبر فى العهد القديم الحارس القوى لشعب الله وذراع الرب المحارب وان الكنيسة المقدسة منذ تاسيسها لجات إلى حمايته وعرفت فيه المدافع عنها . ولقد اختارته المسيحية القبطية بنوع خاص منذ نشأتها حارساً وشفيعاً لها ، وكرست له المعابد والمدارس بل وكل الحياة فى جميع أنحاء البلاد . ولما كان النيل هو رمز كيانها فقد اقامته حارساً لنهر النيل ومزروعاتها ولذلك حولت 12 بؤونة وهو الاحتفال ( بالنقطة ) أى بدء الفيضان إلى يوم عيد له تقام فيه الصلوات والقداديس وتوزع الصدقات على المساكين والفقراء .
 

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