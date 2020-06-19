اليوم السابع
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القوى العاملة: 62 عاملا مصريا فى جدة حصلوا على 8.8 مليون جنيه مستحقاتهم

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:42 ص
القوى العاملة: 62 عاملا مصريا فى جدة حصلوا على 8.8 مليون جنيه مستحقاتهم محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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قدم السفير هشام فتحى القنصل العام بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، الشكر والتقدير للمستشار العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية، على جهده فى إنهاء وتصفية مستحقات المصريين العاملين فى إحدى الشركات بالمملكة ، فضلا عن المتابعة المتصلة مع جميع الجهات المعنية حتى تسلمهم كافة حقوقهم.

ودعا السفير، للمستشار العمالى بدوام التوفيق، مثمنا ما قدمه من جهد حتى عودة الحقوق لأصحابها خاصة فى ظل التوقيت الصعب الذى يحيط بنا جميعا من جائحة كورونا ، داعين المولى عز وجل أن يوفقه فى عمله و يحفظ الجميع بحفظه ورعايته ويعيننا جميعا لرعاية وحفظ حقوق إخواننا أبناء وطننا العزيز.

وكان المستشار العمالى وليد عبد الرازق قد نجح فى حل مشكلة 62 عاملا مصريا وصرفوا مستحقاتهم لدى شركة العنقرى والبالغة 2 مليون و88 ألفا و794 ريـالا سعوديا نقدًا من مصرف الإنماء السعودى لتعذر إصدار شيكات مصرفية لانتهاء إقامتهم ، أى ما يعادل 8 ملايين و814 ألفا و710 جنيهات مصرية تقريبا، بعد تصفية الشركة التى يعملون بها، وحصول 55 عاملا منهم على تأشيرة خروج نهائي.


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

جده

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