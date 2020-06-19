القوات الجوية الإماراتية تحلق فى سماء دبى للاحتفال بأبطال الكوادر الطبية

كتب آسر أحمد

حلقت رجال القوات الجوية الإماراتية في سماء مدينة دبي، اليوم، لدعم أبطال خط الدفاع الأول من الكوادر الطبية والصحية الذين يتصدون لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت صحيفة البيان الإماراتية، صور من تحليق رجال القوات الجوية في سماء دبي، الذين رسموا علم دولة الامارات في السماء، لشكر الكوادر الطبية في الأمارات على مجهودهم الكبير في التصدي لفيروس كورونا.

وعلى سياق آخر، حدثت بلدية دبي الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة اعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الاطفال اعتباراً من أمس، وتم السماح للصالونات بتقديم كافة خدماتها ماعدا "خدمات السبا والساونا والحمام/ المغربي والتدليك"، بكامل قدرتها الاستيعابية بنسبة 100% مع تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي 2 متر بين الاشخاص.وفق البيان الإماراتية.

وحددت بلدية دبي في تعميم أصدرته 21 إجراء احترازيا ملزماً للصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الاطفال، أكدت من خلاله على ضرورة زيادة دورية التنظيف والتطهير في كافة الاوقات، وتوفير مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة للشخص داخل الصالون، وغسل اليدين بالماء والصابون او تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع تشجيع الزبائن على غسل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة وتوفير معقمات اليدين في اماكن متفرقة.

وشددت البلدية على ضرورة استخدام الفوط احادية الاستعمال، وضرورة ارتداء الكمامة من قبل الزبائن والسماح بتحريكها لوقت قصير اثناء تقديم خدمات معينة مثل قص الشعر خلف الاذن او حلاقة اللحية او اينما كان ذلك ضرورياً.