اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات الجوية الإماراتية تحلق فى سماء دبى للاحتفال بأبطال الكوادر الطبية

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:57 م
القوات الجوية الإماراتية تحلق فى سماء دبى للاحتفال بأبطال الكوادر الطبية رجال القوات الجوية الأماراتية
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حلقت رجال القوات الجوية الإماراتية في سماء مدينة دبي، اليوم، لدعم أبطال خط الدفاع الأول من الكوادر الطبية والصحية الذين يتصدون لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت صحيفة البيان الإماراتية، صور من تحليق رجال القوات الجوية في سماء دبي، الذين رسموا علم دولة الامارات في السماء، لشكر الكوادر الطبية في الأمارات على مجهودهم الكبير في التصدي لفيروس كورونا.

Ea5MDUPXkAALXTR
 

 

Ea5MDUUXgAIAt4K
 

 

Ea5MDUWXYAEQI-V
 

وعلى سياق آخر، حدثت بلدية دبي الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة اعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الاطفال اعتباراً من أمس، وتم السماح للصالونات بتقديم كافة خدماتها ماعدا "خدمات السبا والساونا والحمام/ المغربي والتدليك"، بكامل قدرتها الاستيعابية بنسبة 100% مع تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي 2 متر بين الاشخاص.وفق البيان الإماراتية.

وحددت بلدية دبي في تعميم أصدرته 21 إجراء احترازيا ملزماً للصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الاطفال، أكدت من خلاله على ضرورة زيادة دورية التنظيف والتطهير في كافة الاوقات، وتوفير مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة للشخص داخل الصالون، وغسل اليدين بالماء والصابون او تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع تشجيع الزبائن على غسل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة وتوفير معقمات اليدين في اماكن متفرقة.

وشددت البلدية على ضرورة استخدام الفوط احادية الاستعمال، وضرورة ارتداء الكمامة من قبل الزبائن والسماح بتحريكها لوقت قصير اثناء تقديم خدمات معينة مثل قص الشعر خلف الاذن او حلاقة اللحية او اينما كان ذلك ضرورياً.


الأمارات

دبي

دبى

دولة الامارات

قوات الجوي الإماراتي

رجال القوات الجوية الإماراتية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيران تنتقد قرارا لوكالة الطاقة الذرية وتصفه بـ"المخيب للآمال"

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:37 م

صالونات دبى تفتح أبوابها بكامل طاقتها الاستيعابية.. تعرف على الشروط

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:41 م

إيران تدعو للالتزام بالتباعد الاجتماعى بعد تجاوز إصابات كورونا حاجز 200 ألف

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:43 م

شرطة دبى تكشف حقيقة حريق مبنى فى موقع "إكسبو" وتؤكد: نعيد محاكاته بدقة عالية

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:36 م

تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. و"دبي" تربح 1.4 مليار درهم

الخميس، 18 يونيو 2020 07:00 م

رسميا.. الأندية الإماراتية ترفض تتويج شباب الأهلى دبى بلقب الدوري

الخميس، 18 يونيو 2020 06:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة:تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا..و79 وفاة

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة:تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا..و79 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة