القشرة عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاجات المنزلية

كتبت إيناس البنا

من الشائع أن يعانى الأطفال من مشاكل جلدية بسبب بشرتهم الحساسة، ويطورون مناعتهم ضد البكتيريا، فيمكن أن تسبب معظم الاضطرابات الجلدية التهيج والانزعاج مثل القشرة (وهى مشكلة جلدية تؤثر على جلد رأس طفلك).

واحدة من أكثر أنواع العدوى شيوعًا وانتشارًا فى الأطفال "القشرة"، وهى شكل خفيف من الاضطراب يسمى التهاب الجلد الدهنى.

وتتكون القشرة على سطح الرأس أو فى بعض الأحيان على الحاجب أو الجفون، ويتم تجميع هذه القشور على جلد الرأس وتبدأ فى الظهور كبقع بيضاء صغيرة، وعلى الرغم من أن القشرة غير ضارة، إلا أنها يمكن أن تسبب حكة واحمرار فى الجلد، إذا كان شعر طفلك يتساقط كثيرًا، تأكد من استشارة الطبيب لأنه يمكن أن يكون أيضًا تحذيرًا من بعض الأمراض الأخرى. أسباب القشرة عند الأطفال هناك العديد من التكهنات حول سبب إصابة طفلك بالقشرة، وهى تشمل وفقا لموقع "onlymyhealth" ما يلي: هناك العديد من التكهنات حول سبب إصابة طفلك بالقشرة، وهى تشمل وفقا لموقع "onlymyhealth" ما يلي:

الاستخدام المفرط للشامبو: يضر بالزيوت الطبيعية على فروة الرأس، ما يجعل الجلد جافًا، ما يسبب القشرة، وفى بعض الأحيان يمكن أن يكون التهاب الجلد مشكلة أيضًا بسبب المنتجات الكيميائية على الجلد.

الالتهابات الفطرية: يمكن أن يسبب الفطر المسمى Malassezia فقدانًا مفرطًا للخلايا الميتة من فروة الرأس، وعندما تتحد هذه الخلايا مع الزهم الذي تنتجه الغدد الزيتية ، فإنها تسبب القشرة.

استخدام أقل للشامبو: من الضروري الاعتناء بنظافة فروة الرأس لأنها يمكن أن تسبب القشرة بسرعة كبيرة بسبب تراكم الجلد الميت والأوساخ والزيوت عليه.

بشرة الرأس الدهنية: ينتج سطح الرأس الزيت ليبقى رطباً وصحياً. ومع ذلك يمكن أن يسبب الزيت المفرط قشرة الرأس.

الحرارة: إذا تعرض جلد الرأس للحرارة الزائدة ، مثل التعرض لأشعة الشمس المباشرة، فقد يسبب القشرة.

الرطوبة: إن نقص الرطوبة، خاصة فى أشهر الشتاء، يمكن أن يجعل جلد فروة الرأس جافًا.

الأمراض الجلدية: بعض الأمراض الجلدية تسبب القشرة بما في ذلك الإكزيما والصدفية. علامات وأعراض القشرة عند الرضع هناك العديد من علامات القشرة التي يمكنك مراقبتها، بعض هذه هي كما يلي: هناك العديد من علامات القشرة التي يمكنك مراقبتها، بعض هذه هي كما يلي:

جفاف الجلد على فروة الرأس والجبهة والجفون.

بقع ناعمة على الجلد.

احمرار الجلد.

الحكة

ظهور رقائق بيضاء على الجلد

طرق التخلص من القشرة إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من القشرة عند الأطفال: إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من القشرة عند الأطفال:

شامبو

اغسل بالماء: ضع فى اعتبارك أن أى شامبو يستخدم لفروة الرأس يجب غسله جيدًا باستخدام كمية كافية من الماء ويجب ألا يترك حتى جزءًا صغيرًا من الشامبو في الشعر.

استرخاء الجلد: فى بعض الأحيان يمكن أن يؤدي خدش السطح المصاب إلى تفاقم المرض، وبدلاً من ذلك استخدم منتجات مثل زيت جوز الهند أو الصبار أو حتى الزبدة لتقليل أي التهاب وتهيج للجلد.

لا تستخدم البلسم: لا يجب استخدام البلسم على شعر طفلك تحت أى ظرف من الظروف، فيمكن أن يؤدى ذلك إلى تلف أو تغيير مظهر الشعر وفروة الرأس بشكل ملحوظ.

الفرش والشامبو: استخدمى فرشاة ذات شعيرات ناعمة لرأس طفلك (سيؤدى ذلك إلى إزالة قشور الجلد الميت، واستخدمى شامبو لطيف لغسل شعرهم.

شامبو طبي: إذا استمرت القشرة، استشر طبيب طفلك واطلب منه شامبو طبي.