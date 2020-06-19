القبض على 21 متهما بحيازة مخدرات فى حملة أمنية لمباحث الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية، لضبط حائزى المواد المخدرة، أسفرت عن القبض على 21 متهما بحوزتهم كميات من الهيروين، والحيشيش، والاستروكس، والأقراص المخدرة، واعترف المتهمون بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائهم، وأرشدوا عن مصدر الحصول عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وشهدت الأيام الماضية، إعداد مديرية أمن الجيزة عدة حملات، لتطهير البؤر الإجرامية لتجارة المخدرات، بأنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط العديد من تجار المخدرات، بحوزتهم كميات من المضبوطات، وأسلحة نارية، ومبالغ مالية، وتم إحالتهم إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.