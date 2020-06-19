القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

كتب سيد الخلفاوى

تعيش القاهرة فترة جديدة شهدت خلالها أعمال تطوير انتظرتها من 50 عاما تقريبا، حيث غيرت عجلة التطوير مشاهد العشوائية بالعاصمة إلى أخرى حضارية، ويعد وسط البلد أو القاهرة الخديوية من أفضل التراث المعمارى الذى تمتلكه مصر بشكل عام.

فى النقاط التالية يرصد اليوم السابع مراحل تطوير القاهرة الخديوية وكيف ستعيدها الدولة لسابق عهدها:

1. القاهرة الخديوية تضم 500 عقار يشكلون تحف فنية ذات طراز معمارى فريد.

2. شهدت القاهرة الخديوية ترميم أكثر من 300 عقار .

3. اخر ما تم تطويره هو ميدان التحرير بالكامل وجميع العقارات المحيطة .

4. الخطوة الجديدة التي يتم تنفيذها هي توحيد كل الوجهات بوسط القاهرة.

5. سيتم توحيد تصميم لافتات المحلات بنفس الشكل الذى تم تنفيذه بميدان التحرير.

6. سيتم رفع الأكشاك العشوائية بالميادين والشوارع المتفرعة منها.

7. رفع كفاءة الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى والأسوار المحيطة.

8. إعادة طلاء البلدورات ورفع كفاءة الإنارة .

9. سيتم توحيد الألوان وخطوط اليفط الخاصة بالمحال.

10. سيتم توحيد الأرصفة ووجهات المحال والشوارع بشكل عام .