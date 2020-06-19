اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 05:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:00 ص
القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها عقارات القاهرة الخديوية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعيش القاهرة فترة جديدة شهدت خلالها أعمال تطوير انتظرتها من 50 عاما تقريبا، حيث غيرت عجلة التطوير مشاهد العشوائية بالعاصمة إلى أخرى حضارية، ويعد وسط البلد أو القاهرة الخديوية من أفضل التراث المعمارى الذى تمتلكه مصر بشكل عام.
 
فى النقاط التالية يرصد اليوم السابع مراحل تطوير القاهرة الخديوية وكيف ستعيدها الدولة لسابق عهدها:
 
1. القاهرة الخديوية تضم 500 عقار يشكلون تحف فنية ذات طراز معمارى فريد.
 
2. شهدت القاهرة الخديوية ترميم أكثر من 300 عقار .
 
3. اخر ما تم تطويره هو ميدان التحرير بالكامل وجميع العقارات المحيطة .
 
4. الخطوة الجديدة التي يتم تنفيذها هي توحيد كل الوجهات بوسط القاهرة.
 
5. سيتم توحيد تصميم لافتات المحلات بنفس الشكل الذى تم تنفيذه بميدان التحرير.
 
6. سيتم رفع الأكشاك العشوائية بالميادين والشوارع المتفرعة منها.
 
7. رفع كفاءة الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى والأسوار المحيطة.
 
8. إعادة طلاء البلدورات ورفع كفاءة الإنارة .
 
9. سيتم توحيد الألوان وخطوط اليفط الخاصة بالمحال.
 
10. سيتم توحيد الأرصفة ووجهات المحال والشوارع بشكل عام .
 
 

القاهرة الخديوية

تطوير القاهرة الخديوية

العاصمة

ميدان التحرير

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:00 ص

القاهرة الخديوية تتحدى باريس.. منطقة وسط البلد والقاهرة الفاطمية "شكل تانى" بعد ترميمها.. رئيس "القومى للتنسيق الحضارى": طورنا واجهات 300 مبنى بالعاصمة.. وأوشكنا على الانتهاء من تطوير ميدان التحرير

السبت، 08 فبراير 2020 12:00 م

مخطط القاهرة الخديوية.. رحلة على مبارك فى نقل التجربة الباريسية إلى مصر

الخميس، 14 نوفمبر 2019 07:00 م

السيسي يطلع على الموقف التنفيذى للمتحف المصرى الكبير وتطوير القاهرة الخديوية

الأحد، 29 سبتمبر 2019 05:20 م

التنسيق الحضارى يبدأ استكمال المرحلة الثانية من تطوير القاهرة الخديوية

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

لأول مرة.. عرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثمانى بمتحف الغردقة

لأول مرة.. عرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثمانى بمتحف الغردقة

فيديو وصور.. حكاية أسراب الخفافيش بمنزل الخانكة المهجور × 10 معلومات

فيديو وصور.. حكاية أسراب الخفافيش بمنزل الخانكة المهجور × 10 معلومات

دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات

نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات

الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب

الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب

8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها

8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة