وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح اليوم- إن الاجتماع سيعقد عبر الفيديو وتم تحديده بناء على اتفاق الجانبين، حيث كان من المقرر انعقاده في مارس الماضي في بكين، غير أن فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) تسبب في تأجيله.