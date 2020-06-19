الصحة: حملة علاج الأمراض المزمنة ستغطى كل المحافظات بالأسبوع الأول من يوليو المقبل

ماجد تمراز

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن قرارات العلاج على نفقة الدولة قلت بنسبة 38%، بسبب خوف المواطنين من التوجه للمستشفيات للحصول على علاج الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن العلاج ليس كافيا فقط، بل لابد من متابعة هذا الأمر، مؤكدة أنه خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو سيتم تغطية جميع محافظات مصر بالكامل بعلاج ومتابعة مرضى الأمراض المزمنة، وتم الاتفاق مع هيئة التأمين الصحي، والتي ستغطي 52% من المواطنين.



وناشدت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، بالتفاعل مع تلك المبادرة لأنها استكمال لحملة 100 مليون صحة، حتى يمكنهم الصمود أمام فيروس كورونا، مؤكدة ترحيبها بطواقم التمريض والأطباء المحالين على المعاش للعودة إلى العمل لتقديم الخدمة مع وزارة الصحة، من خلال التعاقد معهم بأي شكل أو طريقة.



وأضافت، أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمواطنين للمشاركة في تلك الحملة، وتم توجيه العاملين في حملة سرطان الثدي للعمل من 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، لتقليل معدل الاختلاط، مؤكدة أن مصر لديها نظام صحي قوي للغاية، وأن أهم شىء بالنسبة للوزارة هو الحفاظ على صحة المواطن وحياته، والمنشآت التي تم بناؤها من خلال برنامج التأمين الصحي الشامل، وتجهيز مستشفيات العزل التي يجرى استخدامها حالياً.