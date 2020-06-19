اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 11:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: حملة علاج الأمراض المزمنة ستغطى كل المحافظات بالأسبوع الأول من يوليو المقبل

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:11 م
الصحة: حملة علاج الأمراض المزمنة ستغطى كل المحافظات بالأسبوع الأول من يوليو المقبل وزيرة الصحة
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن قرارات العلاج على نفقة الدولة قلت بنسبة 38%، بسبب خوف المواطنين من التوجه للمستشفيات للحصول على علاج الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن العلاج ليس كافيا فقط، بل لابد من متابعة هذا الأمر، مؤكدة أنه خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو سيتم تغطية جميع محافظات مصر بالكامل بعلاج ومتابعة مرضى الأمراض المزمنة، وتم الاتفاق مع هيئة التأمين الصحي، والتي ستغطي 52% من المواطنين.

وناشدت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، بالتفاعل مع تلك المبادرة لأنها استكمال لحملة 100 مليون صحة، حتى يمكنهم الصمود أمام فيروس كورونا، مؤكدة ترحيبها بطواقم التمريض والأطباء المحالين على المعاش للعودة إلى العمل لتقديم الخدمة مع وزارة الصحة، من خلال التعاقد معهم بأي شكل أو طريقة.

وأضافت، أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمواطنين للمشاركة في تلك الحملة، وتم توجيه العاملين في حملة سرطان الثدي للعمل من 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، لتقليل معدل الاختلاط، مؤكدة أن مصر لديها نظام صحي قوي للغاية، وأن أهم شىء بالنسبة للوزارة هو الحفاظ على صحة المواطن وحياته، والمنشآت التي تم بناؤها من خلال برنامج التأمين الصحي الشامل، وتجهيز مستشفيات العزل التي يجرى استخدامها حالياً.


كورونا

فيروس كورونا

وزيره الصحه

هاله زايد

الصحة

الامراض المزمنة

اخبار

إصابات كورونا

كورونا نيوز

اصابات كورونا فى مصر

وفيات كورونا

احصائيات كورونا

عدد المصابين بكورونا فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انفو جراف.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة الرئيس لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:43 م

تفاصيل 27 يومًا قضتها رجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية.. فيديو

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:40 م

الصحة: معدل الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا لا يزال مطمئنًا

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:00 م

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:21 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومى بكورونا بـ1774 حالة

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:01 م

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء بفيروس كورونا لـ13928 وخروجهم من مستشفيات العزل

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:50 م

الصحة تكشف المحافظات الأعلى فى الإصابات والأقل بفيروس كورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:49 م

الصحة: 15373 حالة كورونا تحولت نتائج عيناتهم لسلبية

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة