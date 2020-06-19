وقال الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم "الصحة الكويتية" - في مؤتمر صحفي عقد اليوم - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضاف أنه من بين الحالات، التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 313 حالة لمواطنين كويتيين، بنسبة 51.82% من إجمالي عدد المصابين، و291 حالة لمقيمين من مختلف الجنسيات بنسبة 48.18%.



وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، أوضح السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 193 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 3087 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات 394 ألفا و412 مسحة.



وجدد الناطق الرسمي باسم "الصحة الكويتية" الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.