اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة العالمية تدعو إلى اتفاق عالمى بشأن أول المستفيدين من لقاح كورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:01 ص
الصحة العالمية تدعو إلى اتفاق عالمى بشأن أول المستفيدين من لقاح كورونا مدير منظمة الصحة العالمية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس الدول إلى التعاون فى إنتاج كميات كبيرة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بمجرد التوصل إليه.

وأوضحت كبيرة العلماء فى منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان - أثناء مؤتمر صحفى عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) - أن هناك حوالى 300 لقاح تجريبى قيد الاختبارات حاليا، ثلاثة منها على وشك البدء فى المرحلة النهائية من الاختبار على البشر، وفقا لما جاء على الموقع الإلكترونى لمنظمة الأمم المتحدة.


وبافتراض نجاح التجارب، أشارت سواميناثان إلى أنه قد يتوفر بضع مئات من ملايين الجرعات من لقاح واحد أو أكثر بحلول نهاية العام، على أمل أن تتوفر المليارات منها فى عام 2021

.
وتابعت: للقيام بذلك، تحتاج الدول إلى دعم والاستثمار فى مرفق الوصول العالمى للقاح فعال ضد فيروس كورونا، وقالت "ولكن لا يسعنا فعل

ذلك إلا فى حال اجتمع العالم سويا ووافقت الدول على هذه الآلية، لذا فإننا نقترح إطارا يمكن استخدامه لنقرر من ينبغى أن يكون له الأولوية".
وأشارت سواميناثان مجددا إلى أهمية التفكير بالشرطة وعمال البقالة وعمال الصرف الصحى فهم أيضا أشخاص يعرضون أنفسهم للخطر، كما يتعرض العاملون فى الخط الأمامى كسائقى سيارات الإسعاف وغيرهم من العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى مختلف الدول.
وقال أحد مسؤولى منظمة الصحة العالمية إن المسنين والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكرى والخرف سيستفيدون من اللقاح، فهؤلاء أيضا يعتبرون ضمن الفئة الأكثر عرضة للخطر.


وأضافت سواميناثان فى هذا الصدد "إن الأفراد فى السجون ودور العجزة والمصانع والأحياء الفقيرة حيث تم الإبلاغ عن تفشى الفيروس فيها يجب أن يتلقوا اللقاح كأولوية".


الصحة العالمية

لقاح

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة