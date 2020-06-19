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السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:00 ص
السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال الجرارات الجديدة
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة السكة الحديد أنه من المتوقع إدخال الخدمة خلال الشهر المقبل 70 جرار أمريكي جديد لتعمل فى جر قطارات الركاب، حيث ستساهم في تقليل أعطال الجرارات خلال الرحلات وبالتالي زيادة انتظام مواعيد القطارات وتحسين مستوى الخدمة.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه وصلت بداية الأسبوع الجارى الدفعة الثالثة وتضم 20 جرار لتصبح الجرارات الجديدة التي وصلت حتى الآن 50 جرارا حيث وصلت منذ أسابيع الدفعتين الأولى والثانى بعدد 33 جرار، ومخطط وصول الدفعة الرابعة قبل نهاية الشهر الجارى وتضم 20 جرار آخرين.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

واستقبلت ورش السكة الحديد بالقاهرة استقبلت منذ اسابيع الدفعتين الأولى الثانية من الجرارات الجديدة وعددها 30 جرار تم شحنها من أمريكا، وذلك استعدادا لإدخالها الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة، ويجرى حاليا نقل جرارات الدفعة الثالثة إلى الورش بالقاهرة.

 

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