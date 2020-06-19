اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية ترحب بقرار وكالة الطاقة الذرية بدعوة إيران لفتح منشآت مشتبه فيها

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:38 م
السعودية ترحب بقرار وكالة الطاقة الذرية بدعوة إيران لفتح منشآت مشتبه فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحبت الممكلة العربية السعودية، بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعوة إيران إلى فتح المنشآت المتشبه فيها أمام المفتشين الدوليين، وتقديم المعلومات التي تحتاجها الوكالة في متابعة البرنامج النووي الإيراني.


وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأميرعبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود - في بيان صحفي أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم /الجمعة/ - "ترحب المملكة العربية السعودية بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لمشروع القرار المقدم من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا- ألمانيا- بريطانيا) الذي يدعو إيران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة، وتثمن المملكة، في هذا الصدد، الجهود المهنية والشفافة التي تضطلع بها الوكالة ومديرها العام".


وأضاف المندوب السعودي "تدعم المملكة هذا القرار؛ لما يمثله من خطوة مهمة وجادة في جهود التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، والذي يأتي اتساقا مع مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه عدم تمكين إيران من تطوير التقنية النووية لأغراض غير سلمية؛ حفظا للأمن والسلم الدُّوليين".


ومرر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، قراراً يدعو رسميا إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي، ويعتبر ذلك أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012، وتم تبنيه خلال اجتماع لمجلس الحكام في مقر الوكالة في فيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.


الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مبادرة سعودية لتحريك المياه الراكدة بالجنوب اليمنى..تشكيل حكومة جديدة فى اليمن بمشاركة عناصر من المجلس الانتقالى أبرز ملامح المقترح..أمريكا تؤكد دعمها "الشرعية" ..بريطانيا تشدد على الالتزام باتفاق الرياض

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:25 م

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. حاكم كاليفورنيا يأمر بارتداء الكمامات بالأماكن العامة

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:14 م

الصحة السعودية: لا نستبعد موجة ثانية لكورونا فى المملكة

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:38 م

وزير الرياضة السعودى: ندرك أهمية تحقيق أهداف "رؤية 2030" من خلال صناعة رياضة متنوعة

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة:تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا..و79 وفاة

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة:تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا..و79 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة