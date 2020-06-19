وذكرت المحكمة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن شون قبل الحكم ولن يستأنف ضده، موضحة أنه أساء استغلال المناصب التي شغلها في الفترة من عام 2002 حتى عام 2018 لمساعدة منظمات وأفراد في القيام بأعمال طباعة وإعلان لشركات التبغ وترقيات وظيفية، والحصول منهم على رشاوى في شكل أموال وأشياء ثمينة بقيمة 3ر90 مليون يوان (حوالي 13 مليون دولار).

وأشارت المحكمة إلى أن شون تلقى عقوبة مخخفة نظرا لاعترافه، وقدم معلومات إضافية حول جريمته وأظهر الندم، وتم استرداد جميع مكاسبه غير المشروعة.