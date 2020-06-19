اليوم السابع
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"الزراعة": لجان مرورية بمزارع الفاكهة لتحويلها من الرى بالغمر للتنقيط

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:00 ص
"الزراعة": لجان مرورية بمزارع الفاكهة لتحويلها من الرى بالغمر للتنقيط اشجار البرتقال
كتب عز النوبى

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 تتابع الادارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية  بوزارة الزراعة ، من خلال لجان مرورية  لتنفيذ برامج الإحلال والتجديد بمزارع الفاكهة  بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش بدلا من الغمر.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، في تصريحات لـ  "اليوم السابع"،إنه هناك تكليفات  لجميع  الإدارات  لتكثيف اعمالها  بإحلال وتجديد الأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، وتعتمد الموافقات  حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث.

وأضاف "عطا" ،إن عملية الاحلال والتجديد فى الاراضى القديمة تتم باستخدام استنباط أصناف جديدة، وتوعية المزارعين بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش، خاصة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها زراعات الموز، وقصره على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه.

فيما  تواصل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية  بوزارة الزراعة  ، اصدار نشراتها  ولجانها المرروية   حول أهمية المرور الميداني وتطوير الكفاءة المهنية لمهندسي البساتين والتعاون المستمر بين الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية وجميع الجهات المعنية بالوزارة  بهدف إطلاع المزارعين وجميع المهتمين بالمجال الزراعي المصري على أحدث التطورات الزراعية العلمية و الإجرائية والتي من شأنها رفع كفاءة الإنتاج الزراعي المصري كما وكيفا .

 يذكر أن إدارة المحاصيل الزراعية ، قامت الفترة الماضية   بعمل دورات تدريبية لمهندسين إدارة البساتين وإدارة الأراضى والمياه،  تحت إشراف المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، بهدف تزويدهم بالمعلومات والإرشادات المهنية فى مجال الصوب الزراعية وتحليل مياه الري والتربة بها بهدف إنشاء منظومة زراعية تعمل على توفير المياه وتحقيق الكفاءة الإنتاجية للإنتاج الزراعي المصرى.

 


مزا رع الفاكهة

المحاصيل الزراعية

استهلاك المياه

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