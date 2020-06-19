اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 03:35 ص
خالد صلاح
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الريال الإيراني يهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2018 أمام الدولار

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:00 ص
الريال الإيراني يهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2018 أمام الدولار الريال الإيرانى
رويترز

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سجل الريال الإيراني أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ سبتمبر 2018 في السوق غير الرسمية الخميس، حسبما أورده موقع لأسعار الصرف الأجنبي، وسط تداعيات اقتصادية متفاقمة للعقوبات الأمريكية وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وبلغ السعر المعروض للدولار 188 ألفا و200 ريال، وفقا لموقع بونباست.كوم الذي يتابع السوق غير الرسمية. يبلغ السعر الرسمي على موقع البنك المركزي 42 ألف ريال.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من اتفاق دولي يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي في مايو أيار 2018 وأعاد فرض العقوبات التي تعصف باقتصادها.

وتعمقت الأزمة الاقتصادية بفعل انخفاض في أسعار النفط وتباطؤ في الاقتصاد العالمي.

سجلت إيران أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط وقد شرعت في تخفيف القيود المفروضة منذ منتصف ابريل نيسان في مسعى لدعم الاقتصاد.

لكن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في أعداد الإصابات والوفيات، مما حدا الرئيس حسن روحاني إلى التحذير يوم السبت من إعادة فرض القيود.

ويقول المسؤولون الإيرانيون إن العقوبات الأمريكية تعوق جهودهم للتعامل مع تفشي الفيروس.

فقد الريال نحو 70 بالمئة من قيمته على مدى عدة أشهر من 2018 بسبب اقتصاد ضعيف وصعوبات مالية في البنوك المحلية وطلب كثيف على الدولار بين الإيرانيين الذين خشوا أن تتقلص صادرات إيران النفطية بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.

 

 


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