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الرياض السعودية: نقاط لفحص المصلين فى 23 مسجدا قبل صلاة الجمعة

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:01 م
الرياض السعودية: نقاط لفحص المصلين فى 23 مسجدا قبل صلاة الجمعة عمليات الفحص من قبل الفريق المتطوع
إيمان حنا

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أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض نقاط فرز وفحص أولية لأكثر من 23 جامع داخل الرياض وخارجها وذلك لفرز المصلين لصلاة الجمعة اليوم، وفق صحيفة الرياض، ونفذ فريق التطوع بمنطقة الرياض هذه المبادرة من خلال أكثر من 50 متطوع حيث تم توزيع متطوعين للجوامع خارج الرياض فى 18جامع، فيم تم توزيع 3-4 متطوعين للجوامع داخل الرياض والذي يبلغ عددها خمس جوامع، ويقوم المتطوعون بفرز المصلين قبل دخول المستجد والتأكد من درجات حراتهم ولبس الكمامات وتعقيم الأيدي، حيث تعد هذه المبادرة للتأكيد على دور الهيئة المجتمعي من خلال فريق التطوع والمتطوعين التابعين لها وتحت مظلتها.

وقد تم تغطية الجوامع الأكبر والتي تستوعب عدد مصلين أكثر في مدينة الرياض وهي جامع الملك خالد والراجحي والبواردي وجامع الأخضر وسليمان الراجحي.

فيما تم تغطية أغلب محافظات منطقة الرياض في هذه المبادرة ومن ضمنها محافظة ثادق ورماح والدوادمي والمجمعة والافلاج والارطاوية، إضافة للقرى والمدن التابعة لهذه المحافظات.


مساجد الرياض

الرياض

كورونا

فحص المصلين

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