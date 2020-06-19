الرى: إزالة 271 ألف و934 مخالفة على نهر النيل والمجارى المائية منذ 2015

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريراً بشأن موجات الحملات التى تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتى تضمنت تنفيذ271,934 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الرى والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015 ، فضلا عن إزالة 406 حالة تعدى على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو الجارى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل، نفذ خلال الأسبوع 230 إزالة ، فيما قام قطاع الرى بتنفيذ 166 إزالة على منافع الرى ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 10 إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع نفذ 230 إزالة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2020 شملت إزالة 10 بمحافظة الجيزة و 19 بمحافظة المنوفية و 24 بمحافظة البحيرة و 8 بمحافظة كفر الشيخ و17 بالدقهلية و55 بمحافظة دمياط و 4 بمحافظة بنى سويف و17 بمحافظة أسيوط و 6 بمحافظة سوهاج و 24 بمحافظة قنا و 28 بمحافظة الأقصر و18 بمحافظة اسوان ليكون اجمالى الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 53900 إزالة.

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام بإزالة 166 مخالفة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو شملت تنفيذ 12 إزالة بمحافظة القليوبية ،و18 إزالة بمحافظة المنوفية و1 إزالة بمحافظة دمياط ، و21 إزالة بمحافظة الاسماعيلية و1 إزالة بمحافظة الدقهلية وكذلك 21 إزالة بمحافظة الجيزة و33 إزالة بمحافظة البحيرة إلى جانب 8 إزالات بمحافظة القاهرة علاوة على 9 إزالات بمحافظة الشرقية ، و 13 إزالة بمحافظة سوهاج و 17 إزالة بمحافظة اسيوط و 2 إزالة بمحافظة الغربية و 10 إزالات بمحافظة قنا ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الرى 141260 إزالة.

وفى سياق متصل أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال هذا الاسبوع من شهر يونيو 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجه القبلى بلغت 10 إزالة موزعة على 1 محافظة . وقد تضمنت تنفيذ 10 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط بـ 10 إزالة، ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 ب 76774

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى الى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.