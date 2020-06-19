أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصدت انتهاكين اثنين للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الجانب التركي في هذه اللجنة لم يرصد أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.