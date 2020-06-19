وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم /الجمعة/ أن الجانب الروسي رصد الانتهاكين في محافظتي إدلب وحلب، منوها إلى أن مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين في سوريا لم ينفذ خلال الــ24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية.
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وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم /الجمعة/ أن الجانب الروسي رصد الانتهاكين في محافظتي إدلب وحلب، منوها إلى أن مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين في سوريا لم ينفذ خلال الــ24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية.
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