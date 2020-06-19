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الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:27 م
الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضى

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توزع وزارة الداخلية من خلال مبادرة "كلنا واحد" السلع الغذائية للأسر الأكثر إحتياجاً، وذلك بمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو، وتنفيذاً لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم للأسرة المصرية.

وتحت رعاية رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين ، وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو توزع وزارة الداخلية من خلال مبادرة " كلنا واحد " السلع الغذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً إعتباراً من غداً السبت.

وجهزت منظومة أمان بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجاً لتحفيف العبء عن كاهلهم .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها .

 


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