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الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:48 م
الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور مخدرات
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف بؤرة شديدة الخطورة للإتجار فى المواد المخدرة وضبط 8 عناصر إجرامية بحيازتهم قرابة 7 كيلو جرام لمخدر الهيروين وكمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة يقوم على إدارتها تشكيل عصابى مكون من "8 عناصر من ذوى السوابق الإجرامية بمنطقة البراجيل بدائرة مركزى شرطة "كرداسة – أوسيم" تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهم فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وعقب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى ومشاركة فاعلة لقطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم وبحيازتهم (16 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام، وكميات مجزئة على لفافات لذات المخدر وزنت 2,800 كيلو جرام .. بإجمالى  6,800 كيلو جرام لمخدر الهيروين) كما تم ضبط كمية من الأسلحة النارية والذخائر (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - 10 خزينة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من فوارغ الطلقات) ، وكذا (3 ميزان حساس – نظارة ميدان – 23 هاتف محمول – سلاح أبيض – مبلغ مالى قدره 208935 جنيه – 5 دراجات نارية" أربعة منهم بدون لوحات معدنية)، وبمواجهة المتهمين أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهمون
المتهمون

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

 

مخدرات

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هيروين

وزارة الداخلية

حشيش

الجيزة

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