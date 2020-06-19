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الداخلية تضبط أطنان أغذية فاسدة و20 ألف كمامة مغشوشة.. فيديو

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:19 م
الداخلية تضبط أطنان أغذية فاسدة و20 ألف كمامة مغشوشة.. فيديو أغذية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 3 طن أرز ومكرونة في مخزن غير مرخص بالقليوبية، وضبط 3 أطنان دقيق وسكر و480 عبوة زيت مجهول المصدر في مصنع غير مرخص بالقاهرة، وضبط 5 أطنان أغذية حجبها تاجر عن السوق في الشرقية.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 3.4 طن أرزق ودقيق وسكر بمخزن غير مرخص في الجيزة، وضبط 24 طن سكر مجهول المصدر في البحيرة، فضلاً عن ضبط عشرات من الأطنان الغذائية مجهولة المصدر بعدة مناطق.

أسفرت الحملات عن ضبط 20 ألف كمامة كورونا مجهولة المصدر، وكميات من المطهرات، حيث جاءت هذه الحملات بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة كافة صور الخروج عن القانون.

 

 


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أغذية

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