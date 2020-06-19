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الخارجية تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية فى شمال العراق

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:29 ص
الخارجية تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية فى شمال العراق سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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استنكرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، بأشد العبارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق، مُعتبِرةً تلك الأعمال العدائية استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق، وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار.

 

وإذ تؤكد مصر على رفضها التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، أخذاً في الاعتبار تبعات تلك الأفعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، فإنها تدعو كافة الأطراف إلى احترام سيادة العراق، والنأي به عن أي تجاذبات دولية أو إقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية.

 


الخارجية المصرية

تركيا

العراق

التدخلات التركية في العراق

اخبار مصر

سامح شكري

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