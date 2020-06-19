اليوم السابع
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الحكومة ترد على شائعة استبعاد بعض مستحقى صرف منحة العمالة غير المنتظمة

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:21 ص
الحكومة ترد على شائعة استبعاد بعض مستحقى صرف منحة العمالة غير المنتظمة القوى العاملة
كتبت هند مختار

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نفت وزارة القوى العاملة ما تردد من أنباء بشأن استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد أي من المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة.

وأوضحت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة ستتضمن صرف نفس المبلغ الذي سبق صرفه خلال الدفعة الأولى من المنحة لنفس عدد المستحقين، والمقدر بـ 500 جنيه للمستحق، وذلك في إطار حرص الدولة لدعم تلك الفئة المضارة من جائحة كورونا.  

وسيتم صرف الدفعة الثانية من منحة الـ 500 جنيه اعتباراً من يوم 21 وحتى يوم 25 من يونيو الجاري، من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة، كما سيتم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية، على شرائح يومية منعاً للتزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث يقوم نحو 260 ألف مستحق بالصرف يومياً من ماكينات الصرف الآلي.

 

 

 


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