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التضامن: إنقاذ طفلين بلامأوى وإلحاقهما بدور التربية بالجيزة

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:40 م
التضامن: إنقاذ طفلين بلامأوى وإلحاقهما بدور التربية بالجيزة إنقاذ طفلين بلا مأوى وإلحاقهما بدور التربية بالجيزة
كتب مدحت وهبة

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تلقى فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، بلاغا يفيد بوجود طفلين بلا مأوى بمنطقة وسط القاهرة وعلى الفور انتقل الفريق لمحل البلاغ، وتم العثور على الطفلين بصحبة عدد من رجال الشرطة والمبلغ.

وقام فريق البرنامج بعمل جلسة دراسة حالة أولية للطفلين تبين من خلالها أن أحدهما يدعى (ع . م ) ويبلغ من العمر 15 عاما، وأنه ترك المنزل بسبب انفصال الأب والأم وزواج الأم من آخر، فانتقل للعيش مع أهل الأب فأساؤوا معاملته مما لجأ للشارع.

أما عن الطفل الآخر فيدعى ( ع . ا) يبلغ من العمر 15 عاما أيضا لاذ هو الآخر بالفرار للشارع هرباً من قسوة الجدة بعد أن استقر به الحال للعيش معها بعد انفصال أبويه وزواج كل منهما من آخر.

قام فريق البرنامج باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلحاق الأبناء بدور التربية بالجيزة، لتوفير مسكن آمن لهما وتوفير حياة كريمة لهما، وسيتولى مسئول إدارة الحالة بفريق البرنامج استكمال ملفات الأبناء وتوفير كل الخدمات اللازمة لاستقرار حياتهم بشكل طبيعى.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلامأوى من 17 وحدة متنقلة تجوب 13 محافظة هى الأعلى كثافة للأطفال. وطالبت الوزارة بضرورة الإبلاغ عن الأطفال والكبار بلا ماوى على الخط الساخن 16439 ومن خلال صفحة الوزارة والبرنامج على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.


انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (1)
انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (1)

انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (2)
انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (2)

انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (3)
انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (3)

انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (4)
انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (4)

انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (5)
انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (5)

انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (6)
انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (6)

انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (7)
انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (7)

انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (8)
انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (8)

انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (9)
انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (9)

انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (10)
انقاذ طفلين بلامأوي والحاقهم بدور التربية بالجيزة (10)

 

 


التضامن

نيفين القباج

طفلين بلامأوي

بدور التربية بالجيزة

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